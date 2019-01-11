Кассация подтвердила: яблоневые сады в Воронеже вернут государству

Воронеж, , 13:11 — REGNUM Арбитражный суд Центрального округа оставил без изменения решение, вынесенное ранее Девятнадцатым арбитражным апелляционным судом о признании недействительным договора о купле-продаже земельного участка с яблоневым садом в Воронеже. Иск о возвращении этих участков в государственную собственность ранее направила прокуратура Воронежской области, напоминает ИА REGNUM.

«10 января 2019 года постановлением арбитражного суда Центрального округа оставлено без изменения постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда об удовлетворении искового заявления прокуратуры Воронежской области к ООО «Спартан», ООО «Атлант» и ООО «Выбор» о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Шишкова и истребовании его из чужого незаконного владения», — сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Воронежской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, речь идет о территории, находившейся в федеральной собственности и в пользовании Воронежского государственного аграрного университета — здесь расположены опытные яблоневые сады, впрочем, в последние годы сильно запущенные. В конце 2015 года стало известно о планах застройки яблоневых садов. Тогда же прокуроры и следователи выяснили, что земельные участки мошенническим путем оказались в частной собственности — по подложным документам. Собственником территории в 52 с лишним гектара стало ООО «Спартан», которое затем продало участок в 27 га строительной компании «Выбор», 25 га — ООО «Агросвет» (затем ее выкупило ООО «Атлант»). Сделка по одному из участков недействительной была признана арбитражем еще год назад, в январе 2018 года, позже соответствующее решение суд вынес и по второму участку. В октябре суд вынес приговор фигуранту дела о мошенничестве — директору ООО «Спартан» отправили в колонию общего режима на шесть лет.

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