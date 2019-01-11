Из-за политики МВФ жители РФ живут намного хуже, чем могли бы – Хазин

Москва, , 13:18 — REGNUM Низкий уровень жизни населения РФ — это расплата за то, что Российская Федерация поддерживает мировую долларовую систему, полагает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 11 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов журнала The Economist, назвавших рубль самой недооценённой валютой в мире.

«Давайте смотреть с точки зрения макроэкономической политики, — сказал Хазин. — МВФ сегодня проводит политику по снижению уровня валюты развивающихся стран. Почему? Потому что есть проблемы с долларовой ликвидностью в мировой экономике, и по этой причине МВФ стимулирует отток капитала. Чем ниже национальная валюта, тем меньше доход в долларах получается от инвестирования в эту экономику. То есть, иными словами, линия МВФ направлена на то, что обеспечить отток капитала из российской экономики и перевод его в доллары. Это политика МВФ. Эта политика начала действовать с конца 2014 года».

Её первым элементом, по мнению Хазина, стала девальвация рубля в декабре 2014 года.

«То есть [председатель ЦБ РФ Эльвира] Набиуллина девальвировала рубль «по приказу» МВФ, — сказал Хазин. — По этой причине теоретически рубль должен быть недооценён. Фактически по требованию МВФ в РФ занижается уровень жизни российского населения. Как следствие у нас сильно завышены цены на импортные товары. А поскольку почти весь ширпотреб у нас импортный, это означает, что в реальности мы живём сильно хуже, чем могли бы жить. Это наша плата за то, что мы поддерживаем мировую долларовую систему».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным The Economist, исходя из анализа цен на фастфуд, стоимость российской национальной валюты на 70% ниже справедливого курса. К такому выводу экономисты пришли, проанализировав так называемый «индекс бигмака», гамбургера сети закусочных McDonald's, который готовится из одинаковых ингредиентов по всему миру.

Эксперты обратили внимание, что в России стоимость данного блюда составляет 1,65 доллара (110 рублей), в то время как «бигмак» в США стоит 5,58 доллара (373 рубля). Кроме того, к недооцененным валютам были отнесены украинская гривна, турецкая лира и аргентинский песо.

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