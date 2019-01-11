В Казахстане предпринимательские кооперации могут отстранить от стабфондов

Астана, , 13:03 — REGNUM Депутаты Мажилиса парламента Казахстана предложили отстранить социально-предпринимательские кооперации (СПК) от программы формирования стабилизационного фонда, сообщает 11 января агентство «Казинформ».

Председатель комитета по аграрным вопросам Сапархан Омаров отметил, что в настоящее время большинство представителей СПК заняты проектами в секторах экономики, которые не связаны с сельским хозяйством.

Депутат добавил, что из 17 проектов СПК на сумму 58 млрд тенге ($154 млн) на проекты в области сельского хозяйства приходится 5,7% средств, на строительство — 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Мажилисе парламента Казахстана прошел круглый стол с участием представителей СПК, посвященный формированию стабилизационных фондов.

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