У Украины позиция просящей стороны: о встрече 15 января по газу

Москва, , 13:00 — REGNUM Встреча министров России, Украины и Еврокомиссии 15 января 2019 года не самая значимая для процесса переговоров по поставкам газа, так как в сложившихся условиях отношений между странами (Россией и Украиной), гораздо важнее политический аспект, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

«А политическая встреча запланирована на 21 января в Брюсселе. Если в целом смотреть на картину, то для России положение в этой ситуации выгодное. Так, уже известно, что Национальная комиссия Украины по энергетике решила вдвое снизить тарифы на транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Причиной является запуск «Северного потока-2». То есть теперь осталось получить решение России об объемах транзита через Украину с учетом рентабельности решения и рисков, связанных с поведением украинских властей», — пояснила эксперт.

Кроме конфликта с 2014 года добавляются последние волнения с украинскими катерами возле Крымского моста в территориальных водах России. Как положительный фактор можно учитывать предстоящие выборы в Украине. Из-за смены правящей власти условия сотрудничества могут оказаться привлекательными на ближайшие годы.

«Кроме того, украинскую ГТС стоит использовать пока она еще находится в рабочем состоянии. Ей почти 40 лет и техническое состояние требует внимания. Из-за озабоченности властей вопросами конфликта на Востоке страны потоковыми вопросами поддержания рабочего состояния существующей инфраструктуры явно не занимались. То есть на встрече 15 и 21 января у Украины будет позиция просящей стороны, а Россия будет разговаривать с позиции силы», — считает Сальникова.

Как сообщает ИА REGNUM, в 2019 году заканчивается контракт на транзит газа между «Нафтогазом» и «Газпромом». Техсторонние (Европейский союз, Украина, Россия) консультации на уровне экспертов запланированы на 15 января, трехсторонние переговоры на политическом уровне — 21 января 2019 года.

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