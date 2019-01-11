Нефть марки Brent пробила «потолок» в $62 за баррель

Лондон, , 12:58 — REGNUM В ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures 11 января стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent перевалила за $62 за баррель.

Следует отметить, что до этого стоимость Brent поднималась выше $61 в середине декабря прошлого года. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до $53,09 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты связывают позитивную динамику нефтяного рынка со значительным снижением запасов сырой нефти в США на прошлой неделе.

Читайте также: Главная задача нефти — удержаться над уровнем $60