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Нефть марки Brent пробила «потолок» в $62 за баррель

Экономика

До этого цена Brent поднималась выше $61 в середине декабря прошлого года

Лондон, 11 января 2019, 12:58 — REGNUM  В ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures 11 января стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent перевалила за $62 за баррель.

Следует отметить, что до этого стоимость Brent поднималась выше $61 в середине декабря прошлого года. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до $53,09 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты связывают позитивную динамику нефтяного рынка со значительным снижением запасов сырой нефти в США на прошлой неделе.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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