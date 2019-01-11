Эксперты подсчитали потери экономики России за новогодние каникулы

Москва, , 12:46 — REGNUM Потери экономики России из-за простоя производств в новогодние праздники составили около 1,32 трлн рублей, что составляет 1,25% от прогнозируемого ВВП, сообщают 11 января Известия со ссылкой на данные РЭУ им. Плеханова.

Отмечается, что в праздничные дни не работает большая часть обрабатывающих производств, в том числе машиностроение, строительство и т. д. Вместе с тем ряд отраслей экономики в новогодние праздники извлекают выгоду, в первую очередь это сферы продаж и услуг.

По мнению экономистов, необходимости в отмене или переносе январских выходных нет, поскольку потери экономки можно компенсировать ускоренной работой после праздников.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, более половины жителей России (58%) очень надеются на то, что наступивший 2019 год будет лучше 2018 года. 17% граждан думают, что вряд ли что-нибудь изменится в новом году, а 5% опрошенных настроены на худшее. 4% затруднились ответить.

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