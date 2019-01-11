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В Казахстане раскритиковали представителей предпринимательских коопераций

Экономика

Представители социально-предпринимательских коопераций предложили компенсировать потери от хранения сельскохозяйственной продукции из бюджета

Астана, 11 января 2019, 12:52 — REGNUM  Заместитель председателя Мажилиса парламент Казахстана Владимир Божко раскритиковал представителей социально-предпринимательских коопераций (СПК) за неэффективную работу, сообщает 11 января агентство «КазТАГ».

Божко подверг критике представителей СПК из Павлодара, которые предложили компенсировать потери от хранения сельскохозяйственной продукции из бюджета республики.

«Вы там разгильдяйски начинаете хранить, не применяете новые технологии и вам за ваше разгильдяйство бюджет должен деньги выплачивать? Ни в какие ворота не лезет!» — ответил Божко.

Вице-спикер также раскритиковал представителей Восточно-Казахстанской области за приватизацию коммунального рынка. Божко считает, что данный механизм не обеспечит прямой доступ коммунальных услуг потребителю.

Отметим, 11 января в Мажилисе парламента Казахстана состоялся круглый стол, посвященный роли СПК в развитии малого и среднего бизнеса на селе в сфере сельскохозяйственного производства.

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Сельское хозяйство
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