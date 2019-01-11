Для метрополитена Екатеринбурга купят два новых состава

Екатеринбург, , 12:42 — REGNUM В Екатеринбургском метрополитене будет уменьшен интервал движения поездов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

К 2020 году интервал сократят до 3 минут 30 секунд. А в 2022-м он должен будет составлять три минуты.

Также в мэрии заявили о планах купить для метрополитена новые составы. Всего их будет закуплено два.

Впрочем, основную часть составов, которые были выпущены в 1988—1989 годах, ожидает капитальный ремонт. Всего сейчас на линии курсирует 15 составов. Два из них уже отремонтированы. Теперь в планах провести ремонт ещё 11. Это позволит продлить срок их службы с 30 до 45 лет.