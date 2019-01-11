Рейтинговое агенство Moody’s: Пакистану не хватает валютных резервов

Исламабад, , 14:51 — REGNUM 10 января рейтинговое агентство Moody’s опубликовало доклад, в котором дало неутешительный прогноз финансовой стабильности Пакистана.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в Moody’s уверены, что, несмотря на внешние займы, Пакистану не удалось справиться с дефицитом платёжного баланса. По мнению агентства, валютных резервов страны, которые на сегодняшний день составляют 7,2 миллиарда долларов, не хватит, чтобы обслуживать внушительный внешний долг страны. По оценкам агентства, к июню 2019 года Госбанку Пакистана (Центробанк) потребуется по меньшей мере 12 миллиардов долларов.

Ещё одной серьёзной проблемой Пакистана является торговый дефицит. По международным стандартам, страна должна располагать иностранной валютой для оплаты как минимум трёх месяцев импорта. Валютные запасы Пакистана покрывают лишь два месяца.

Неутешительный прогноз Moody’s указывает на возможность дефолта, который, правительство надеялось избежать благодаря кредиту Саудовской Аравии.