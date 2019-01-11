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Exxon Mobil займётся разведкой нефти и газа в Пакистане

Экономика

Американские суда начали бурение в территориальных водах Пакистана

Исламабад, 11 января 2019, 14:18 — REGNUM  10 января судно американской компании ExxonMobil прибыло в территориальные воды Пакистана для проведения разведки нефти и газа.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, американский нефтяной гигант заинтересован в добыче углеводородов в Пакистане. Ранее, в 2018 году компания заново открыла свой офис в стране после 27 лет отсутствия на рынке Пакистана. Руководство правящей партии «Движение за справедливость» уже назвало возвращение ExxonMobil «великим достижением».

Сообщается, что американская компания рассчитывает на огромные запасы нефти и, возможно, газа у берегов Аравийского моря. Однако для такого многообещающего проекта начало весьма скромное: новая стартовая инвестиция компании в разведку составляет всего 70 миллионов долларов.

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Зарубежная хроника
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