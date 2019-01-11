Недооцененность рубля в России и США резко отличается — эксперт

Москва, , 12:09 — REGNUM Отвечаю на вопрос — действительно ли рубль на данный момент недооценён, изначально, стоит сослаться на «индекс Биг-Мака», который дает понять, что покупательская способность населения США и России резко отличается и в таком формате говорить о недооцененности рубля, не представляется возможным, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Александр Ершов.

«Другое дело, если говорить об экономической и политической ситуации в стране. Так, 15 января ЦБ России возобновляет покупки американской валюты, что будет способствовать незначительному ослаблению рубля. Помимо этого остаётся подвешенным вопрос санкций со стороны США и Европы. Не стоит так же забывать, что Россия является страной-экспортером природных ресурсов, поэтому с этой точки зрения слабый курс рубля государству выгоден», — пояснил эксперт.

Ответом на вопрос привлекательности и укрепления российской валюты будет аукцион Минфина по размещению ОФЗ в I квартале 2019 года. Если аукцион себя оправдает, то, возможно, курс доллара спустится в диапазон 63−65 рублей, но любая напряженность в экономике и внешней политике будет приводить к оттоку капитала из страны.

По его мнению, чтобы избежать последствий укрепления доллара, логично делать так же, как делает ЦБ РФ на сегодняшний день, а именно диверсифицировать свои средства по нескольким валютам, так как если где-то убывает, значит где-то прирастает.

«Если суммировать всё вышесказанное, то нельзя сказать, что рубль недооценён. На данный момент курс можно назвать нормальным, но больше факторов за то, что незначительное ослабление рубля в течение 2019 года продолжится», — полагает Ершов.

Как сообщало ИА REGNUM, журнал The Economist, проанализировав стоимость мировых валют с помощью индекса бигмака, пришёл к выводу, что рубль является самой недооценённой валютой мира.

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