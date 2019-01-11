«Балтика» о «полупродукте»: проверка Роспотребнадзора на Тульском пивзаводе

Тула, , 12:08 — REGNUM В ходе проверки Роспотребнадзора по Тульской области филиала ООО «Пивоваренная компания «Балтика» — «Тульский пивзавод» часть замечаний была исправлена «в процессе инспекции», а фигурировавшие в отчёте экспертов 434 тыс. 400 литров пива — «не имеют отношения к готовой продукции, а являются полупродуктом». Об этом говорится в сообщении пресс-службы пивоваренной компании «Балтика», направленном 11 января 2019 года в редакцию ИА REGNUM.

«Мы благодарим специалистов Роспотребнадзора за профессионализм и конструктивный диалог при проведении проверки. Находясь в тесном взаимодействии с ними, мы исправили часть замечаний уже в процессе инспекции, а также наметили мероприятия по улучшению системных вопросов. 43 400 дал продукции не имеют отношения к готовой продукции, а являются полупродуктом. В продажу это не поступало, угрозы опасности здоровью для наших потребителей нет», — сообщается в частности в пресс-релизе компании, направленном специалистом по связям с общественностью группы поддержки имиджа компании Алёной Вертёлкиной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января пресс-служба территориального управления Роспотребнадзора по Тульской области сообщила об итогах плановой проверки филиала ООО «Пивоваренная компания «Балтика» — «Тульский пивзавод», проведённой в декабре 2018 года. Специалисты ведомства выявили нарушения требований технических регламентов при производстве пива. По результатам проверки 434 тыс. 400 литров пива снято с производства, в отношении ООО «Пивоваренная компания «Балтика» и трех должностных лиц предприятия возбуждены дела об административном правонарушении, вручено предписание об устранении выявленных нарушений.

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