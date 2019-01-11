За год количество регистраций автомобилей в Казахстане выросло на 15%

Астана, , 12:13 — REGNUM Органы административной полиции Казахстана поставили на учет в 2018 году 1 194 254 транспортных средств, включая смену собственника и переоформление что на 14,8% больше, чем в 2017 году, сообщает 11 января агентство «КазТАГ» со ссылкой на ассоциацию казахстанского автобизнеса.

По итогам года автовладельцы купили 15 тыс. регистрационных номеров на общую сумму 4 млрд тенге ($10,65 млн). Количество первичных регистраций транспортных средств составило 84 886 или 7,1% от общего числа регистраций. На вторичную регистрацию приходится 1 109 368 автомобилей или 92,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года в Казахстане был зарегистрирован 745 751 автомобиль. По данным комитета по статистике министерства национальной экономики, этот показатель превысил данные за январь — октябрь 2017 года на 80,6%.

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