Южнокорейские предприятия сокращают часы работы из-за повышения МРОТ

Сеул, , 14:49 — REGNUM Многочисленные южнокорейские предприятия малого и среднего бизнеса сокращают часы работы, чтобы сэкономить на оплате труда работников. В 2018 году правительство Республики Корея повысило минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 10,9%, что стало причиной роста операционных издержек и резкого сокращения прибыли.

Как сообщает консервативное южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо», сразу после повышения МРОТ малые предприятия провели массовые сокращения сотрудников, однако такие меры все равно оказались неспособны изменить ситуацию в лучшую сторону. В часы, когда клиентов мало, выручки не хватает даже на то, чтобы оплатить счёта за электричество и выплатить деньги работникам, жалуются бизнесмены. Поэтому выгоднее открываться позже и закрываться раньше. По информации Корейской федерации малых предприятий, часы работы сократили уже 26,4% компаний.

Политика правительства Мун Чжэ Ина, похоже, вызвала обратный эффект: вместо повышения зарплат, уровня жизни и роста экономики в корейском обществе наблюдается всплеск безработицы, спад деловой активности и замедление роста ВВП. Недовольство президентом увеличивается: его рейтинг упал с 77% в сентябре 2018 года до менее 50% уже в декабре.