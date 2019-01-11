Как недооценёность рубля ведет к недооценённости Родины

Москва, , 11:58 — REGNUM Противоестественная недооцененность рубля усиливается, что связано не только с санкциями западных стран, но также и с особенностями устройства современной российской экорномики, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 11 января, комментируя исследование The Economist, в котором рубль признан самой недооцененной валютой мира.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным исследования, актуальная стоимость российской валюты на 70% ниже ее справедливого курса. В аналогичном исследовании в январе 2018 года эксперты оценили недооцененность рубля в 57%.

Тот факт, что рубль по отношению к доллару оценивается несправедливо, ни у кого давно не вызывает сомнений. На этой противоестественной недооценённости, у которой есть реальные авторы, и было во многом построено ограбление нашей Родины и подавляющего большинства её граждан в ходе ельцинско-гайдаровских «реформ».

Впрочем, как правильно отмечает The Economist, по сравнению с долларом недооценены практически все мировые валюты. На этом строится уже глобальная система ограбления, созданная Соединёнными Штатами Америки. Наши правители добровольно засунули Россию в эту систему в ходе капиталистической контрреволюции 1991 — 1993 годов.

Проблема сегодняшнего дня заключается в том, что эта недооценённость усиливается. Вызвано это, конечно, в том числе последствиями западных санкций, но главная причина не в них. Она — в качестве российской экономики, которая построена на идее незыблемости обогащения верхов и неизбежности перекладывания всех тягот — будь то реформы или санкции — на низы.

Эта недооценённость как экономическая категория — недооценённость рубля, недооценённость простого труженика, недооценённость результатов его труда — имеет серьёзные культурно-исторические последствия. Она ведёт к недооценённости своей культуры, своей истории, результатов подвига предков, своей национальной значимости, к пресмыкательству перед Западом. Между тем, отразить новый «дранг нах остен», не оторвавшись окончательно от системы западных координат, невозможно.

Индекс «Бигмака», как и некоторые другие западные индексы, полезен сегодня, чтобы осознать реальность нашего падения. Но чтобы встать и идти вперёд, нужно ориентироваться на другие индексы: индекс снижения цен в СССР в ранние 1950-е; индекс повышения зарплат в 1960-е; индекс промышленного роста в 1970-е; индекс увеличения пенсий в 1980-е; индекс постоянного культурного и образовательного роста на протяжении всей советской эпохи. С соответствующими, конечно, историческими и политическими поправками, — отметил Михаил Демурин.