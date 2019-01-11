«Роковые» яйца: что повлияло на рост цен

Москва, , 11:53 — REGNUM В России по итогам 2018 года пищевая инфляция выросла на 4.4%. Эта динамика оказалась выше, чем динамика роста цен на непродовольственные товары, которые подорожали всего на 4.1%. Причиной скачка пищевой инфляции стал рост цен на продукты питания, начиная с IV квартала 2018 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

«В основном лидерами роста стали куриные яйца, сахар-песок и мясо, в особенности мясо птицы. Причины роста разные — от удорожания кормов для скота и домашней птицы до низкого урожая (по сахарной свекле), а также усилия розничных сетей по повышению цен на продукты питания в преддверии роста январской инфляции.

То есть цены начали повышать заранее, еще до повышения НДС, с учетом высокого спроса покупателей на продукты питания и иные товары накануне Нового года и Рождества», — отметила эксперт.

По итогам 2019 года инфляция потребительских цен может оказаться в рамках 5−6%, а население, как правило, оценивает личную инфляцию гораздо выше, в 2−2,5 раза выше официальных цифр.

«Это связано с тем, что рост или снижение инфляции оценивается по стоимости товаров потребительской корзины, но на самом деле у каждого покупателя своя личная потребительская корзина, которая сильно отличающаяся от набора продуктов в официальной: кто-то потребляет гораздо больше мяса, кто-то наоборот — овощей и фруктов, кто-то рыбы, кто-то — дорогих, премиальных продуктов», — пояснила Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из российских магазинов появились в продаже куриные яйца, расфасованные в упаковку по девять штук. О находке сообщил один из пользователей микроблогов Twitter.

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