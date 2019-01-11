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В Архангельске обсудят состояние водных биоресурсов Арктики

Экономика

Встреча с участием экспертов из США, Канады, Дании и других стран пройдёт 12-13 апреля 2019 года в Архангельске

Москва, 11 января 2019, 11:52 — REGNUM  Учёные стран-участниц соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в районе открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана обсудят направления работы в части исследований состояния и управления арктическими запасами водных биоресурсов, сообщила пресс-служба Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство).

Встреча пройдёт 12−13 апреля 2019 года в Архангельске, после Пятого Международного арктического форума. Отмечается, что мероприятие станет первым после подписания соглашения осенью прошлого года. Его сторонами, кроме России, выступили США, Канада, Дания (за Фарерские острова и Гренландию), Норвегия, Исландия, Япония, Китай, Южная Корея и Европейский союз.

В ходе конференции учёные обсудят предложения по программе мониторинга центральной части Северного ледовитого океана, меры регулирования исследовательского рыболовства, а также вопросы обмен научной информацией, дополнительные положения и процедуры, регулирующие деятельность совместных мероприятий.

Организаторами конференции выступили Росрыболовство, правительство Архангельской области, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова.

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