Японская компания Saibu Gas объявила о сотрудничестве с НОВАТЭК

Токио, , 13:06 — REGNUM Представители японской газовой компании Saibu Gas заявили о подписании меморандума о взаимопонимании с российским поставщиком СПГ (сжиженного природного газа) НОВАТЭК в декабре 2018 года. Меморандум подразумевает сотрудничество двух компаний в хранении СПГ, что облегчит доставку российского сырья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Предполагается, что НОВАТЭК будет использовать СПГ-терминал «Hibiki LNG Base», расположенный в городе Китакюсю.

Как сообщает газета «Майнити Симбун» от 10 января, сроки начала работ еще уточняются. Предположительно, они должны начаться в 2023 году. Проект потребует инвестиций в размере 327 миллионов долларов для расширения терминалов «Hibiki», но в будущем это позволит НОВАТЭК сэкономить на танкерах-ледоколах и стать ближе к азиатским потребителям.