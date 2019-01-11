Государственные расходы Мальдив в 2018 году достигли $1,7 млрд

Мале, , 14:33 — REGNUM Министерство финансов Мальдивской республики сообщило, что в 2018 году было израсходовано 26,5 млрд. руфий (1,7 млрд. долларов) из 27,9 млрд. руфий, определенных в государственном бюджете.

По данным еженедельных финансовых отчетов министерства, в 2018 году было сэкономлено 1,4 млрд. руфий (примерно 91 млн. долларов).

По информации мальдивского новостного агентства The Edition, бюджет на 2018 год является вторым по величине бюджетом, утвержденным парламентом Мальдив за всю историю страны.

Наибольшая сумма была потрачена на текущие расходы, которые составили 17,4 млрд. руфий.

Из 7 млрд. руфий, выделенных на инвестиционные программы государственных служб, было потрачено только 5,7 млрд.

По сообщению министерства финансов общий доход правительства за год составил 20,5 млрд. руфий.