Японские рабочие потеряли около $500 млн из-за ошибок правительства

Токио, , 11:45 — REGNUM В Японии вскрылись крупные ошибки в деятельности министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения страны, которые привели к тому, что с 2004 года рабочим не было выплачено более 53 млрд иен ($490 млн). Об этом сообщает 11 января Kyodo.

Отмечается, что ведомство более десяти лет предоставляло недостоверные статистические данные начиная от объема валового внутреннего продукта и численности населения до сведений о выпуске молочной продукции. Из-за ошибок в статистике не были в должной мере выделены средства на страхование по безработице, компенсации рабочим и страхование моряков.

«Очень прискорбно, что у нас сложилась ситуация, ухудшающая достоверность нашей статистики», — подчеркнул генеральный секретарь правительства Японии Ёсихиде Суга.

Суга также сообщил, что в связи с выявленными нарушениями японское правительство пересмотрит бюджет страны на 2019 финансовый год — с целью выделить средства на компенсации гражданам, не получившим предусмотренных законом льгот.