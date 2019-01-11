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Японские рабочие потеряли около $500 млн из-за ошибок правительства

Экономика

В результате подачи недостоверных статистических данных не были в должной мере выделены средства на страхование по безработице, компенсации рабочим и страхование моряков

Токио, 11 января 2019, 11:45 — REGNUM  В Японии вскрылись крупные ошибки в деятельности министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения страны, которые привели к тому, что с 2004 года рабочим не было выплачено более 53 млрд иен ($490 млн). Об этом сообщает 11 января Kyodo.

Отмечается, что ведомство более десяти лет предоставляло недостоверные статистические данные начиная от объема валового внутреннего продукта и численности населения до сведений о выпуске молочной продукции. Из-за ошибок в статистике не были в должной мере выделены средства на страхование по безработице, компенсации рабочим и страхование моряков.

«Очень прискорбно, что у нас сложилась ситуация, ухудшающая достоверность нашей статистики», — подчеркнул генеральный секретарь правительства Японии Ёсихиде Суга.

Суга также сообщил, что в связи с выявленными нарушениями японское правительство пересмотрит бюджет страны на 2019 финансовый год — с целью выделить средства на компенсации гражданам, не получившим предусмотренных законом льгот.

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Правительство Японии
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