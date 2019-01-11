Китай намерен привлечь еще больше иностранных инвестиций в свой автопром

Пекин, , 11:42 — REGNUM Китай рад приветствовать инвестиции иностранных компаний в сферу автомобильных рынков, заявил пресс-секретарь Министерства коммерции Китая Гао Фэн, передает 10 января агентство Синьхуа.

По словам Гао, на рынках Китая имеется огромный спрос на транспортные средства на новых источниках энергии, а также целый ряд прочей автомобильной продукции. Китайский рынок выходит в новую фазу, которая подразумевает диверсификацию спроса на качественно-ориентированную продукцию.

По его словам, такой производитель электромобилей, как американская компания Tesla Inc. «подняла целину», создав первую иностранную фабрику в Шанхае. Новая фабрика «Теслы», по его мнению, должна будет подтолкнуть развитие китайского сектора электромобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встретился в Пекине с владельцем компании Tesla Илоном Маском. Он высоко оценил деятельность компании и высказал предположение, что новая фабрика в Шанхае послужит для нормализации китайско-американских отношений.

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