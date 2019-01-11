Мэрия Дербента просит правительство Дагестана помочь погорельцам

Дербент, Дагестан, , 11:51 — REGNUM Мэрия дагестанского Дербента просит правительство региона выделить средства на ремонт квартиры, пострадавшей при пожаре. Администрация муниципалитета готовит письмо на имя премьера республики Артема Здунова, сообщили ИА REGNUM 11 января в пресс-службе мэрии города.

Напомним, возгорание крыши пятиэтажного дома произошло утром 3 января. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание было ликвидировано в течение двух часов с привлечением 39 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.

В настоящий момент уже заселились обратно в свои квартиры практически все эвакуированные жители многоэтажного дома, за исключением семьи, чья квартира на пятом этаже пострадала сильнее остальных. Для этих жильцов мэрия города арендовала квартиру на средства из резервного фонда администрации.

В день происшествия на месте пожара побывал премьер Артём Здунов. Он поручил руководству Дербента экстренно собрать всех владельцев местных гостиниц и решить вопрос с расселением жильцов, которые временно не могут вернуться в свои квартиры. Председатель регионального правительства также заявил о необходимости привлечения полиции, чтобы исключить случаи утраты документов и имущества эвакуированных погорельцев.

На следующей день в пресс-службе администрации республики сообщили, что крыша дома полностью очищена от последствий пожара и строители приступили к её восстановлению. Отмечалось, что ремонт дома планируется завершить в течение 20 дней.