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Число китайских компаний на биржах США стремительно выросло в 2018 году

Экономика

В общей сложности 43 китайские компании были зарегистрированы на американских фондовых рынках в пришедшем году

Пекин, 11 января 2019, 11:28 — REGNUM  Количество китайских компаний, зарегистрированных на американских биржах, увеличилось в 2018 году, а также все большее количество компаний обдумывают это сделать, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

В общей сложности 43 китайские компании были зарегистрированы на американских фондовых рынках в пришедшем году, что почти вдвое больше 24 компаний, регистрированных в 2017 году и десяти в 2016 году.

Количество первичных публичных предложений (IPO) на Шанхайском и Шэньчжэньском акционерных рынках упало до пятилетнего минимума в районе 105 в 2018 году, что в четыре раза ниже, чем в 2017 году. Частично это объясняется ужесточением требований, выдвинутых Китайской комиссией по регулированию ценных бумаг.

Как сообщало ИА REGNUM, фондовый рынок Китая за 2018 год обрушился на $2,4 трлн, что является своего рода «антирекордом» за шестнадцать предшествующих лет. Ряд экспертов убеждены, что это может быть связано с торговой войной, которую развязали США против Китая.

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Экономика Китая
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