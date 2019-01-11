Жителей Танзании призвали добровольно платить налоги

Дар-эс-Салам, Танзания, , 11:42 — REGNUM Управление доходами Танзании (TRA) собрало 7,9 триллионов танзанийских шиллингов (около 3,4 миллиардов долларов США) за второй квартал 2018/19 финансового года — с июля по декабрь 2018. Об этом сообщает газета Mtanzania.

Это на 100 миллиардов танзанийских шиллингов (около 43 миллионов долларов США) больше, чем в 2017/18 финансовом году.

9 января директор образования налогоплательщиков в TRA Ричард Кайомбо на пресс-конференции в Дар-эс-Саламе поблагодарил всех налогоплательщиков за добровольную и своевременную уплату налогов.

Для решения жалоб налогоплательщиков руководство TRA решило каждый четверг проводить особые слушания с главами районов.

Отмечается, что Кайомбо призвал всех жителей страны добровольно платить налоги TRA, а также поспособствовать новой регистрации налогоплательщиков и выдачи пронумерованных удостоверений (TIN).