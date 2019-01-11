В Сирии восстановили завод по производству электрокабелей

Дамаск, , 11:27 — REGNUM В Сирии вновь начали выпускать электрические кабели. Практически полностью разрушенный и разграбленный террористами завод заработал в городе Алеппо. Восстановленное предприятие намерено не только удовлетворить спрос на внутреннем рынке, но и отправлять свою продукцию на экспорт.

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Перспективы у завода есть. В настоящее время по всей Сирии ведётся масштабное восстановление и ремонт пострадавшей от боевых действий инфраструктуры, а значит и потребность в продукции предприятия — электрических кабелях и трансформаторах — велика.

На данный момент восстановлены два цеха и склад, где трудятся 120 человек. Это более чем в три раза меньше, чем ранее. Заработная плата на заводе небольшая, что очень смущает молодёжь, которая не торопиться идти на завод. Ещё одна проблема — старое оборудование. Современное оборудование, закупленное перед самой войной, спасти не удалось, а приобрести новое мешают санкции.

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«Это было очень дорогое оборудование, мы покупали его за валюту, только успели установить и наладить, как район захватили боевики», — рассказал наладчик оборудования Хассан Мухаммад Зейр, слова которого приводит «Пятый канал».

Уже сейчас поставщиков сырья для завода более чем достаточно — металл привозят из Китая и Египта, а среди покупателей уже появились и первые зарубежные компании — из Индии и Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, к сентябрю 2018 года в Сирии были отремонтированы 140 объектов здравоохранения, в Алепо восстановлены или заново построены три десятка жилых домов, ещё столько же планируется привести в порядок. Всего, по оценкам законного президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада, восстановление разрушенной за семь лет войны инфраструктуры в стране может стоить порядка $400 млрд. На это понадобится 10—15 лет.