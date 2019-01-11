Доходы ульяновского бюджета в 2018 году превысили 52,6 млрд

Ульяновск, , 11:24 — REGNUM В Ульяновской области подвели предварительные итоги исполнения консолидированного бюджета. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, рост поступлений в казну по итогам 2018 года составил 5,3 млрд рублей.

По оперативным данным, доходы консолидированного бюджета Ульяновской области в 2018 году превысили 52,6 млрд рублей. По словам губернатора Сергея Морозова, «плюсом поступило 5,3 млрд рублей по сравнению с прошлым годом, к тому «высокому» бюджету, который мы принимали в 2017 году». В 2019 году стоит задача собрать 60 млрд рублей.

По данным минфина региона, 44,5 млрд рублей в структуре консолидированного бюджета составляет региональная казна. Наибольшая долю поступлений приходится на налог на прибыль организаций (около 13 млрд рублей), налог на доходы физических лиц (10,9 млрд рублей) и акцизы на пиво (9,2 млрд рублей». Также росту доходов способствовал налог на имущество организаций, составивший 3,5 млрд рублей.

В бюджеты муниципальных образований поступило более 8 млрд рублей. Это на 314 млн рублей (или на 4,1%) больше к уровню 2017 года.

Напомним, в 2019 году доходы прогнозируются в сумме 52,236 млрд рублей, расходы — почти 51,8 млрд рублей, профицит достигнет 446,3 млн рублей. Значительная часть бюджета предусмотрена на развитие образования (10,2 млрд рублей) и здравоохранения (9,8 млрд рублей).