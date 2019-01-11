«Восточный Порт» увеличил в 2018 году объём перевалки угля на 4,3%

Находка, Приморский край, , 11:19 — REGNUM Специалисты приморского терминала «Восточный Порт» (Находка) перевалили в 2018 году 24,2 млн тонн угля, что на 4,3% выше показателя позапрошлого года, сообщает 11 января пресс-служба предприятия.

Количество выгруженных полувагонов в январе-декабре 2018 года составило более 325 тысяч единиц, при этом доля инновационных полувагонов повышенной грузоподъемности увеличилась 195,2 тыс. до 246,7 тыс., или с 61% до 76%. Специалисты предприятия погрузили за год 565 балкеров различной грузовместимости, в том числе 235 судов типа panamax и 67 типа capesize.

«Самым крупнотоннажным судном за прошедший год стал сухогруз FPMC B Harmony дедвейтом 180,2 тыс. тонн и длиной 295 метров, судовая партия составила 143,0 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

В минувшем году уголь отправлялся в Южную Корею, Японию, Тайвань, Китай, Малайзию, Индию, Пакистан, Таиланд, Вьетнам и Сингапур. Лидером по объему импорта является Южная Корея, на долю которой пришлось 32%.

АО «Восточный Порт» — крупнейшая стивидорная компания России по перевалке угольной продукции. Порт расположен в заливе Находка, бухте Врангеля. Входит в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания».

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