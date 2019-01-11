Ставрополье: в развитие Кисловодска и Пятигорска вложат 1,2 млрд рублей

Пятигорск, Ставропольский край, , 11:09 — REGNUM 1,2 млрд рублей будет направлено на развитие ставропольских городов Кисловодска и Пятигорска в 2019 году. Средства выделены из федерального бюджета. Об этом по итогам совещания по вопросам развития региона Кавказских Минеральных Вод 10 января сообщила пресс-служба правительства Ставропольского края.

Комплекс мер по развитию городов-курортов Кисловодска и Пятигорска был разработан на федеральном уровне при поддержке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и курируется министерством РФ по делам Северного Кавказа. В 2019 году на реализацию мероприятий планируется направить около 1,2 млрд рублей, преимущественно — из федерального бюджета.

Комплекс мер предполагает строительство, реконструкцию, ремонт объектов соцсферы, а также городской и инженерной инфраструктуры. Так, в Кисловодске планируется построить школу, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом, создать 13 многофункциональных спортплощадок. Благоустройство коснется нескольких пешеходных зон города. В Пятигорске в этом году планируется начать строительство детсада в станице Константиновской, а также приступить к работам по реконструкции и реставрации здания гимназии N11.

Губернатор Владимир Владимиров обратил внимание руководителей муниципалитетов на жёсткое соблюдение процедур, связанных с подготовкой к выполнению работ, подчеркнув, что договоры с подрядчиками должны быть заключены еще до апреля. Каждый из объектов, включенных в комплекс мероприятий, добавил Владимиров, должен развиваться «как точка общественного притяжения» — именно вокруг этих объектов будет вестись уже комплексное благоустройство.