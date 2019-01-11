Ульяновскому ТЮЗу юридические услуги окажет предприниматель

Ульяновск, , 11:04 — REGNUM Ульяновский областной театр юного зрителя воспользуется юридическими услугами индивидуального предпринимателя. На это предусмотрено на 2019 год 240 тыс. рублей. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Была проведена закупка у единственного поставщика. Согласно протоколу, договор на оказание юридических услуг планируется заключить по решению комиссии с индивидуальным предпринимателем Вадимом Асафиным.

Стоимость юридического сопровождения деятельности театра оценена в 240 тыс. рублей. Юридические услуги будут оказываться с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Отметим, что театр также разместил извещения о ряде других закупок: техобслуживании приборов учёта, интернет-услуг, телефонной связи и обслуживания вентиляционной системы.

Учредителем областного ТЮЗа является министерство искусства и культурной политики Ульяновской области.