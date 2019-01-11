Иск к мостостроителю: учредителя банка Кирова пытаются обанкротить

Киров, , 10:42 — REGNUM Налоговая служба Кировской области требует признать банкротом старейшую мостростроительную компанию, которая ранее выступала учредителем АО «Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (АО «Первый Дортрансбанк») и является инициатором создания транспортно-логистическего центра LOGOPARK в городе Котельнич — ООО Проектно-производственное предприятие «Мост-Реконструкция». Обоснованность претензий УФНС по Кировской области суд рассмотрит 18 февраля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от УФНС по Кировской области поступил в суд 26 декабря 2018 года, 10 января 2019 года его приняли к производству, назначив заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом на 18 февраля. Сумма исковых требований — 10 043 444,67 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ООО Проектно-производственное предприятие «Мост-Реконструкция» учреждено 14 августа 1997 года. В выписке правопредшествениками компании числятся ООО «Ранкус» и ООО «Мостстройинвест», есть также данные о правопреемнике — ООО «Строймехтранс».

Уставный капитал компании — 52,5 тыс. рублей, гендиректор с ноября 2017 года — Елена Ласточкина, единственный участник общества с июня 2018 года — Сергей Корепанов, который фигурирует в числе соучредителей трёх охранных агентств Кирова и двух действующих компаний из иных сфер.

Само ООО Проектно-производственное предприятие «Мост-Реконструкция» в разные годы выступало соучредителем восьми юрлиц, но действующим на сегодня является лишь одно из них — АО «Первый Дортрансбанк», зарегистрированный ЦБ РФ в 1995 году. Всего в создании банка принимали участие 19 юрлиц. На 8 ноября 2018 года в числе акционеров банка числились ООО «Мост-реконструкция-21», чьим владельцем является Екатерина Саблина из Москвы — супруга Владимира Саблина, чья компания ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Вятка-Мост» владеет свыше 5% акций банка, а ООО «Виадук» — 25,13%. Самому Саблину в кировском банке на ноября 2018 года принадлежат 31%. Также 3,5% в банке имеет Кировское областное государственное предприятие «Вятские автомобильные дороги».

По информации с официального сайта компании «Мост-Реконструкция», она занимается строительство и ремонтом мостов с 1997 года, и её объекты есть в семи регионах России.

«Много лет подряд нашим основным заказчиком остается Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», — уточняется на сайте и добавляется, что на балансе предприятия свыше сотни единиц машин и спецтехники.

Известно, что компания входит в Поволжскую логистическую ассоциацию. Среднесписочная численность работников — около 60 человек. В качестве одного из проектов компании на сайте заявлен транспортно-логистический центр LOGOPARK в городе Котельнич Кировской области.