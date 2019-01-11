Пермь заказывает проект по ремонту трамвайного пути за 10 млн рублей

Пермь, , 10:36 — REGNUM В Перми планируют подвергнуть капитальному ремонту трамвайный путь на участке ул. Уральская — Розалии Землячки — ул. 1905 года (включая разворотное кольцо «Висим». Мэрия выступила заказчиком проектно-сметной документации по данному объекту. Объявлен аукцион, итоги которого подведут 14 января.

Начальная стоимость лота составляет 10 млн рублей. Источником является бюджет муниципалитета.

Основная цель разработки проектной и рабочей документации состоит в оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решениях при капитальном ремонте трамвайного пути на участке ул. Уральская-Розалии Землячки — ул. 1905 года (включая разворотное кольцо «Висим»). Основной задачей является обновление всех конструктивных элементов трамвайного пути и контактной сети трамвая с целью безопасного и бесперебойного транспортного обслуживания населения на данном участке, указано в техзадании.

Среди требований содержится пункт о проведении обследования участка существующей трамвайной линии и контактной сети с целью определения степени износа элементов трамвайного пути и контактной сети, а также требуемых объемов выполнения работ. Сбор исходных данных и технических условий с владельцев (балансодержателей) инженерных сетей и коммуникаций, в том числе МУП «ПермГорЭлектроТранс», исполнитель контракта должен будет осуществлять самостоятельно и за счет собственных средств без дополнительной оплаты.

Перед победителем аукциона стоит задача провести инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания. Исполнитель осуществляет прохождение процедуры проведения экспертизы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случае получения отрицательного заключения экспертизы, подрядчик за свой счет направляет документацию на повторную экспертизу. В обязанности исполнителя также входит и разработка пакета документов для проведения торгов на выполнение строительно-монтажных работ.

Для предварительного рассмотрения документация заказчику должна быть передана до 15 марта 2019 года. Полный комплект документации с учётом положительного заключения экспертизы достоверности сметной стоимости мэрия требует представить не позднее 31 мая 2019 года, а рабочую документацию — не позднее 15 июня.