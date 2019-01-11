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В Челябинской области за год выросло количество бизнесменов

Экономика

С малым и средним предпринимательством связан каждый третий житель региона

Челябинск, 11 января 2019, 10:33 — REGNUM  В Челябинской области к концу 2018 года увеличилось количество предпринимателей. Оно поднялось на 4 300 человек и достигло 146,5 тысячи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

На сегодняшний день с малым и средним бизнесом связан каждый третий житель региона. Как отмечает областной бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, за год в малом бизнесе произошёл существенный прирост.

«Это радует, а также говорит о том, что мы идем в правильном направлении», — заявил Гончаров.

Со своей стороны поддержку в развитии предпринимательства оказывают власти региона. По словам омбудсмена, властям и предпринимательскому сообществу нужно и впредь взаимодействовать и «смотреть, что ещё можно сделать».

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Малый бизнес
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