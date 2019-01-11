Глава Индонезии рассказал о потенциале онлайн-торговли в Юго-Восточной Азии

Джакарта, , 10:35 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо рассказал о масштабах бизнес-возможностей онлайн-торговли в Юго-Восточной Азии, сообщает Antaranews.

«Google и Temasek оценивают объем онлайн-торговли в 2018 году в 23,2 млрд долларов США или около 336 трлн рупий», — заявил президент в своем выступлении на девятой годовщине сайта онлайн-магазина Bukalapak в Джакарте.

Глава государства также выразил надежду, что частный сектор и правительство смогут улучшить имидж онлайн-торговли в регионе. Президент объяснил, что в Индонезии насчитывается 56 млн микро, малых и средних предприятий и было бы неплохо внедрить их в систему онлайн-торговли.

Джоко Видодо высоко оценил роль онлайн-магазина Bukalapak, который сотрудничает с четырьмя млн микро и малыми предприятиями.

Temasek — глобальная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Сингапуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года министры торговли стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подписали соглашение о сотрудничестве в области онлайн-торговли.

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