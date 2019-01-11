Информатизацию медучреждений Ростовской области завершат к 2021 году

Ростов-на-Дону, , 10:31 — REGNUM В течение трёх лет в Ростовской области произойдёт информатизация здравоохранения лечебных учреждений. Этот процесс оценивается почти в 2,5 млрд рублей, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

Министр уточнила, что на развитие информационных систем в здравоохранении на 2019 год выделено 517 млн рублей. Средства поступят из бюджетов разного уровня.

«В настоящее время в системе работает 188 из 240 лечебных учреждений Ростовской области. До 2021 года все медицинские учреждения региона полностью перейдут на работу в единой информационной системе», — отметила глава ведомства.

По её словам, в настоящее время на Дону формируется единая лабораторная информационная система.