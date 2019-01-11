Пятница, 11 Января 2019 года
10:32:06 МСК

Информатизацию медучреждений Ростовской области завершат к 2021 году

Экономика

На эти цели будет потрачено почти 2,5 млрд рублей

Ростов-на-Дону, 11 января 2019, 10:31 — REGNUM  В течение трёх лет в Ростовской области произойдёт информатизация здравоохранения лечебных учреждений. Этот процесс оценивается почти в 2,5 млрд рублей, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

Министр уточнила, что на развитие информационных систем в здравоохранении на 2019 год выделено 517 млн рублей. Средства поступят из бюджетов разного уровня.

«В настоящее время в системе работает 188 из 240 лечебных учреждений Ростовской области. До 2021 года все медицинские учреждения региона полностью перейдут на работу в единой информационной системе», — отметила глава ведомства.

По её словам, в настоящее время на Дону формируется единая лабораторная информационная система.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информатизация медицинских учреждений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить