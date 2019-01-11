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Экология важнее: в Дагестане закрыли 24 кирпичных завода

Экономика

Вместо них в республике построят современные высокотехнологичные предприятия

Махачкала, 11 января 2019, 10:31 — REGNUM  В Дагестане поставлена точка в вопросе деятельности кирпичных заводов, наносящих вред экологии. С начала 2019 года свою работу прекратили 24 предприятия, расположенные между Махачкалой и Каспийском. Заводам перекрыли газ, их оборудование демонтируется. На деградировавших в результате напольного обжига кирпича землях будет проводиться рекультивация, передаёт 11 января ГТРК «Дагестан».

Вместо закрытых предприятий, использовавших устаревшие методы производства, в республике планируют построить современные высокотехнологичные заводы. Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана провело инвентаризацию месторождений кирпичных глин, и предприниматели смогут участвовать в аукционах на право их разработки. Ведомством также определена территория для строительства новых заводов, куда будет подведена необходимая инфраструктура.

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Напомним, о предстоящем закрытии республиканских предприятий, работающих напольным методом, стало известно ещё в середине ноября 2018 года. На встрече с директорами заводов министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев подчеркнул, что открытый метод обжига кирпича наносит колоссальный вред окружающей среде, в том числе загрязняет атмосферу и уничтожает плодородный слой почвы.

Кроме того, как заявил глава ведомства, в пасмурную погоду дым от печей ухудшает видимость для пилотов воздушных судов, что угрожает безопасности полетов. Предприятиям дали возможность доработать до конца года, чтобы использовать уже имеющиеся запасы сырья и реализовать продукцию.

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Проблемы экологии
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