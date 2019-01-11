В 2019 году на федеральные деньги в Перми отремонтируют 25 дорог

Пермь, , 09:56 — REGNUM В Перми за счёт федерального бюджета отремонтируют 25 дорог. В список вошли те магистрали, которые больше всего нуждаются в ремонте, а также объекты, за которые проголосовали жители, но они не вошли в перечень ремонтируемых объектов 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Трассы приведёт в порядок в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из федеральной казны на эти цели выделяют 600 млн рублей. Общая площадь дорожного полотна, которое подвергнут ремонту, составляет 302,6 тыс. квадратных метров. До конца января состоятся аукционы по отбору подрядчиков.

Добавим, в рамках нацпроекта в 2018 году в Перми отремонтировали 23 дороги общей площадью 506 тыс. квадратных метров.