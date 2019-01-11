Меткомбинат Казахстана выйдет на плановые показатели в январе–феврале

Астана, , 10:05 — REGNUM Металлургический комбинат АО «АрселорМиттал Темиртау» планирует выйти на плановые производственные показатели в конце января — начале февраля 2019 года, заявил исполнительный директор комбината Вадим Басин, сообщает 11 января агентство «КазТАГ».

Басин отметил, что для ликвидации последствий аварии были мобилизованы все силы металлургического завода и подрядных организаций. Работники завода, участвовавшие в ликвидации последствий аварии, получили денежные премии и выплаты за сверхурочную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января 2019 г. комиссия по расследованию причин аварии на металлургическом заводе АО «АрселорМиттал Темиртау» подвела итоги своей работы. Авария произошла по причине разрушения трубопроводов азота и кислорода, что связано с большими колебаниями давления в них.

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