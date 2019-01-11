Еврокомиссия проверит деятельность «дочек» Nike в Нидерландах

Брюссель, , 09:53 — REGNUM Европейская комиссия заинтересовалась налоговыми преференциями, созданными для двух зарегистрированных в Нидерландах «дочек» американского производителя спортивных товаров компании Nike. Об этом свидетельствует сообщение на сайте комиссии.

Отмечается, что налоговый режим Nike в Нидерландах будет подвергнут тщательному и всестороннему рассмотрению с целью выяснить, нет ли в налоговых действиях властей Нидерландов признаков предоставления производителю льгот, способных создать несправедливое преимущество перед конкурентами.

«Расследование комиссии касается налогообложения двух компаний группы Nike, расположенных в Нидерландах, Nike European Operations Netherlands BV и Converse Netherlands BV», — говорится в пресс-релизе.

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