Глава Кабардино-Балкарии повысил зарплату чиновникам

Нальчик, , 09:43 — REGNUM Оптимистично начался 2019 год для чиновников Кабардино-Балкарии. Одним из первых решений врио главы республики Казбека Кокова в новом году стало повышение зарплаты госслужащим и работникам органов государственной власти, не являющимся государственными служащими.

Указы об этом опубликованы на сайте врио главы КБР 10 января, передает корреспондент ИА REGNUM. Согласно документам месячные оклады чиновников повысятся в 1,043 раза. Увеличение размера зарплаты, таким образом, составит 4,3%.

При этом в указах не уточняется, в какую сумму обойдется это решение главы региона республиканскому бюджету. Стоит отметить, по данным Росстата, средняя заработная плата по итогам сентября 2018 года в Кабардино-Балкарии составляла 23 948 рублей.

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Напомним, труд чиновников на Северном Кавказе уже не один год оценивается значительно ниже в материальном выражении, чем у их коллег в других округах. Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году, например, средняя зарплата служащих федеральных и исполнительных органов власти в СКФО в среднем составляла около 32,5 тысяч рублей, в то время как по стране этот показатель был почти вдвое выше.

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