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В Европе впервые за 14 лет сменился лидер на рынке авиаперевозок

Экономика

Lufthansa AG обогнала авиакомпанию Air France-KLM, которая сохраняла лидерство с 2004 года

Берлин, 11 января 2019, 09:43 — REGNUM  По итогам 2018 года немецкая авиакомпания Lufthansa AG стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы по показателю выполненных пассажирокилометров, сообщает Bloomberg.

Данный показатель учитывает число пассажиров и протяженность всех этапов их путешествий по воздуху. При этом Lufthansa AG обогнала авиакомпанию Air France-KLM, которая сохраняла лидерство по этому показателю с 2004 года.

Вместе с тем по итогам прошлого года Air France потеряла сразу две позиции, расположившись на третьей строчке, второе заняла авиакомпания IAG.

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Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году из-за весенних забастовок Air France-KLM потеряла 335 млн евро, однако сумела остаться в плюсе благодаря устойчивому спросу на пассажирские перевозки.

Так, в период с апрель по июнь прошлого года чистая прибыль компании составила 109 млн евро, тогда как за аналогичный период 2017 года этот показатель составлял 593 млн евро.

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Авиаперевозки
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