Минтранс РФ: полноценная работа третьей полосы Шереметьево невозможна

Москва, , 09:39 — REGNUM Поскольку в зону строительства третьей взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту «Шереметьево» попала густонаселенная территория, полноценная эксплуатация полосы невозможна. Об этом свидетельствует пояснительная записка к проекту закона о приаэродромных территориях, который разработан Министерством транспорта РФ.

Отмечается, что из-за авиационного шума количество рейсов с третьей взлетно-посадочной полосы «Шереметьево» в ночное время придется ограничить.

«Около тысячи человек проживает непосредственно в зоне строительства, плюс несколько тысяч в санитарно-защитной зоне», — говорится в пояснительной записке.

Также сообщается, что с 2011 по 2015 год на выкуп земель, находящихся в зоне строительства, было потрачено 5,4 млрд рублей из федерального бюджета. В ведомстве отметили, что на прилегающих к аэропорту территориях следует возводить не жилье, а коммерческую или промышленную недвижимость, и также строить автомобильные и железные дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года гендиректор аэропорта «Шереметьево» Михаил Василенко заявил, что третья взлетно-посадочная полоса аэропорта откроется 4 апреля 2019 года.

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