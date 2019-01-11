Турецкие инвесторы построят в Дагестане завод по производству сельхозмашин

Махачкала, , 09:46 — REGNUM Предприятие по производству сельскохозяйственных машин и оборудования создадут в Республике Дагестан. Проект будет реализован совместно с инвесторами из Турции, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе минэкономразвития региона.

В республике прошла встреча главы ведомства Османа Хасбулатова с делегацией предпринимателей из турецкой провинции Испарта, в ходе которой генеральный директор компании GencGucsan Мехмет Кучуккосе продемонстрировал технологии предприятия и линейку спецтехники и тракторов. Он отметил, что Дагестан имеет большой потенциал и отлично подходит для вложения инвестиций.

Между сторонами была достигнута договорённость о том, что для начала в республику из Турции будет поставлено для ознакомления 100 комплектов спецтехники — для садов, теплиц, виноградников, овощеводства, растениеводства и др. Сервис-центры будут размещены в городе Махачкале.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в селе Салик Дербентского района Дагестана при участии инвесторов из Азербайджана построят тепличный комбинат по производству томатов стоимостью 1,3 млрд рублей. Предприятие позволит открыть до 150 новых рабочих мест.

Запустить проект рассчитывают в феврале 2019 года, что позволит получить первый урожай уже в мае. Предприятие предусматривает выращивание томатов в теплицах общей площадью в 20 га. Их мощность составит до 3,5 тысячи тонн овощей в год. Запланированный оборот проекта установлен на отметке 230 млн рублей в год.