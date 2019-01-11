Курс биткоина обвалился на 10%

Москва, , 09:35 — REGNUM Стоимость биткоина в ходе торгов 10 января упала почти на 10%. Самая популярная криптовалюта подешевела до $3 671, потеряв тем самым всю прибыль с начала 2019 года. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

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На крупнейшей бирже по объёму торгов Binance биткоин снижался в цене на 9,7% — до $3 579. Снизилась стоимость и других криптовалют. Так, Ethereum подешевел на 15,62% ($127,54), Ripple — на 10,01% ($0,3297).

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года биткоин продолжил дешеветь. К концу месяца курс этой криптовалюты упал ниже отметки $4 тыс. В первой декаде декабря крупнейшая мировая криптовалюта находится на годовых минимумах. Bitcoin оценивался приблизительно в $3400 за единицу, что является минимальным значением за 15 месяцев.

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