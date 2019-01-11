Минфин РФ проведёт аудит сбалансированности бюджета ЕАО

Биробиджан, , 09:43 — REGNUM Аудит сбалансированности бюджета беднейшего региона ДФО — Еврейской АО — проведет Минфин России. Поручение главному финансовому ведомству дал президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По итогам заседания Госсовета РФ, состоявшегося во время проведения Восточного экономического форума в сентябре 2018 года во Владивостоке, глава государства поручил Минфину РФ проработать вопрос обеспечения сбалансированности бюджета Еврейской АО. Проработать вопрос поручено с учётом возможности участия ЕАО в реализации национальных проектов.

С просьбой о проведении аудита, по данным регионального ИА «Время Биробиджана», к главе государства обратилось правительство области. Соответствующее обращение было направлено в адрес дальневосточного полпреда Юрия Трутнева.

В настоящее время в правительстве ЕАО готовят пакет документов о состоянии бюджета региона, который будет отправлен в Минфин РФ. Аудиторов министерства ожидают в ЕАО во второй половине января 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние бюджета области давно тревожит депутатов региона. В декабре 2018 года парламентарии заявили о том, что ожидают банкротств поселений, муниципалитетов, а в недалекой перспективе и всей области. По мнению депутатов, в муниципалитетах и поселениях ЕАО скопилась целая орда ненужных и неэффективных чиновников, которые проедают скудный бюджет и не приносят никакой пользы, а администрации сёл фактически превратились в собесы.

Жители и общественники ЕАО сами создали Фонд борьбы с бездействием чиновников, чтобы заставить государевых людей выполнять свои, оплаченные налогоплательщиками, обязанности.