Глава ФРС прокомментировал проблему гигантского госдолга США

Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов отдает себе отчет, что вопрос огромного объема госдолга США придется рано или поздно решать, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Выступая в рамках форума «Экономический клуб» в Вашингтоне Пауэлл признался, что в ФРС крайне обеспокоены финансовой неустойчивостью федерального правительства США, вызванной нарастанием госдолга, общий объем которого составляет почти $22 трлн. Глава ФРС отметил, что вопрос госдолга придется решать.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января стало известно, что за время правления главы Белого дома США Дональда Трампа государственный долг страны увеличился более чем на $2 трлн.

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