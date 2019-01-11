Банк России могут наделить правом оперативно блокировать опасные сайты

Москва, , 09:21 — REGNUM Центробанк могут наделить дополнительными полномочиями в интернете. Речь идёт о праве добиваться блокировки противоправного контента — сайтов, которые регулятор посчитает опасными или мошенническими — без решения судебной инстанции. Соответствующий законопроект уже подготовлен, одобрен комитетом по финансовому рынку Госдумы РФ и рекомендован к принятию в первом чтении.

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В Ростове-на-Дону суд заблокировал сайты финансовой пирамиды «Кэшбери»

Отмечается, что ранее регулятор был лишён такой возможности и должен был обращаться в правоохранительные органы. За то время, пока ЦБ РФ подавал необходимые документы для блокировки токсичного контента, мошенники успевали собрать максимум средств или либо обвалить пирамиду, либо существенно её расширить за счёт эффективного маркетинга.

Как уточнил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законопроект планируется принять во всех трёх чтениях к весне 2019 года. Если этот состоится, ЦБ РФ сможет принимать решения о блокировке мошеннических и опасных сайтов самостоятельно. Заблокировать такой сайт можно будет в течение суток путём внесения доменного адреса в Единый реестр запрещённых интернет-ресурсов Роскомнадзора.

В случае выявления интернет-ресурсов, которые несут угрозу информационной безопасности финансовых организаций и их клиентов и могут привести к ущербу, ЦБ будет обращаться в суд с исками о защите интересов широкого круга лиц и ограничении доступа к сайту. Решение об удалении сайтов также будет приниматься судом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Ростове-на-Дону суд постановил заблокировать сразу два сайта скандально известной компании «Кэшбери», которую Банк России назвал крупнейшей финансовой пирамидой в современной истории России. Ущерб от её деятельности регулятор оценивает в 3 млрд рублей. По разным оценкам, жертвами финансовой пирамиды стали около полумиллиона человек.

Против компании был подан иск в связи с выявлением информации на сайтах «Кэшбери», которая запрещена к распространению на территории России. Ответчиком по иску был Роскомнадзор, но это стало первым делом, в котором компания «Кэшбери» является фигурантом. В итоге суд постановил заблокировать сайт компании.

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