Пятница, 11 Января 2019 года
09:12:56 МСК

«Нафтогаз» готов заплатить $6 млн юристам за суды против России

Экономика

Средства пойдут на оплату работы специалистов международной компании Covington&Burling LLP с центральным офисом в Вашингтоне

Киев, 11 января 2019, 09:12 — REGNUM  На юридическое сопровождение исков против российской стороны украинский «Нафтогаз» намерен истратить в 2019 году около $5,9 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что сопровождение касается международного арбитражного производства по поводу ущерба в размере $5 млрд, понесенного «Нафтогазом» в результате «незаконной экспроприации» собственности предприятия в Крыму. Также сообщается, что сумма в $5,9 млн пойдет на оплату работы юристов международной компании Covington&Burling LLP с центральным офисом в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания готова отказаться от второго транзитного иска к российскому Газпрому на сумму в $12 млрд в том случае, если с российской компанией будет заключен новый долгосрочный контракт.

Читайте также: «Нафтогаз» назвал условия отказа от очередного иска к «Газпрому»

Читайте ранее в этом сюжете: В «Нафтогазе» заявили о готовности ликвидировать компанию в 2025 году

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить