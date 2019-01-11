«Нафтогаз» готов заплатить $6 млн юристам за суды против России

Киев, , 09:12 — REGNUM На юридическое сопровождение исков против российской стороны украинский «Нафтогаз» намерен истратить в 2019 году около $5,9 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что сопровождение касается международного арбитражного производства по поводу ущерба в размере $5 млрд, понесенного «Нафтогазом» в результате «незаконной экспроприации» собственности предприятия в Крыму. Также сообщается, что сумма в $5,9 млн пойдет на оплату работы юристов международной компании Covington&Burling LLP с центральным офисом в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания готова отказаться от второго транзитного иска к российскому Газпрому на сумму в $12 млрд в том случае, если с российской компанией будет заключен новый долгосрочный контракт.

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