Власти Приангарья о «мусорной реформе»: коллапса не случилось

Иркутск, , 09:07 — REGNUM В Иркутске переход на новую схему обращения с твёрдыми бытовыми отходами не спровоцировал коллапса. Об этом со ссылкой на слова заместителя министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Евгения Бичинова сообщает сегодня, 11 января, Irk.ru по итогам проведённого рейда.

«Того коллапса, который нам предрекали, его не случилось. Мусор убирается, регоператоры справились. Площадки убираются. Но, наверное, проблемы есть. Не все еще муниципальные образования готовы», — заявил чиновник.

По его оценке, в некоторых населённых пунктах не хватает контейнеров, а для того чтобы обустроить специальные мусорные площадки, необходимо 780 миллионов рублей.

Говоря о дальнейших этапах работы в новых условиях, Евгений Бичинов отметил, что сейчас в Ангарске проектируется мусороперерабатывающий завод, инфраструктура которого рассчитана на миллион жителей. Предприятие это будет перерабатывать жесть, картон, пластик и стекло.

Мусорные полигоны, по словам чиновника, будут открыты в Слюдянском районе (территория находится за пределами Центральной экологической зоны), а также в Нижнеудинском, Заларинском районах и Железногорске-Илимском.

«Некоторые районы области перейдут на площадки временного накопления. Там будут работать мусоросжигательные установки. В частности, речь идет о Мамско-Чуйском и Киренском районах», — пояснил Евгений Бичинов.

Напомним, в соответствии с поправками в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», в каждом субъекте РФ разработана региональная программа в области обращения с отходами, утверждена соответствующая территориальная схема и выбран региональный оператор. Работать по новым правилам практически все российские регионы начали с 1 января 2019 года.

В Иркутской области количество образованных ТКО, рассчитанных по нормам, утвержденным для муниципальных образований, составляет 801 686,468 тонны в год.