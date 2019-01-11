Центробанк вынес предупреждение руководству JP Morgan в России

Москва, 11 января 2019, 09:01 — REGNUM Центральный банк РФ привлек к административной ответственности руководство коммерческого банка JP Morgan в России, сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что предупреждение было вынесено за непредставление данных об операциях, которые подлежат обязательному контролю и (или) вызывающих подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма.
Соответствующее постановление было вынесено еще 3 октября 2018 года и вступило в силу 30 декабря.
Напомним, JP Morgan — крупнейший по размеру активов американский банк, по совместительству являющийся одной из старейших и влиятельнейших финансовых компаний на планете.
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