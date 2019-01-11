За год расходы оренбуржцев на телекоммуникационные услуги выросли на 7,5%

Оренбург, , 08:38 — REGNUM Населению Оренбургской области в январе-ноябре 2018 года оказано платных услуг на 90 323 млн рублей, что составило 101,8% в сопоставимой оценке к уровню 2017 года. В структуре услуг преобладали доли транспортных, телекоммуникационных, жилищно-коммунальных и бытовых услуг — более 80%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате.

Обязательные платежи в сфере ЖКХ оренбуржцам обошлись в 29 113 млн рублей — почти треть от общего объема платных услуг. В январе-октябре эта сумма составляла 26 630 млн рублей.

Стоит отметить рост суммы расходов оренбуржцев на телекоммуникационные услуги. За январь-ноябрь 2018 года населению оказано такого рода услуг на 12 855 млн рублей, что на 7,5% выше показателя за 11 месяцев 2017 года.

Объём платных услуг в расчёте на душу населения составил 45 670 рублей, в том числе бытовых — 4490 рублей. В январе-ноябре 2018 года объем бытовых услуг составил 8881 млн рублей (104,7% к соответствующему периоду 2017 года).

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